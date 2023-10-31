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Потеряли больше 75% состава. Партизаны разведали базу оккупантов под Симферополем

Крым, Вторник 31 октября 2023 09:59
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Потеряли больше 75% состава. Партизаны разведали базу оккупантов под Симферополем Фото: партизаны разведали базу оккупантов под Симферополем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны совершили вылазку в Перевальное, под Симферополем. Здесь расположена база 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

Несмотря на огромное количество военных, партизанам удалось разведать территорию вокруг базы.

"Пропускные пункты, камеры, патрули, казармы и парки с техникой были внимательно изучены", - отмечают в "Атеш", добавляя, что в этой бригаде уже полгода служит их агент.

Что известно об этой бригаде оккупантов?

О самой бригаде, как уточняют партизаны, известно, что еще начале войны подразделение понесло огромные потери.

"Более 75% боевого состава стали погибшими и ранеными. Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении", - рассказали в "Атеш".

Ситуация в Симферополе

В Симферополе постоянно фиксируется движение техники и живой силы оккупационных войск. Первые такие колонны заметили в городе еще в июле. Причем, партизаны связывают подобную активизацию с контрнаступлением ВСУ, в сящи с которым захватчики постоянно теряют личный состав и технику. В конце сентября оккупанты начали перебрасывать ПВО в Симферополь. Перемещение техники и личного состава фиксировалось и в середине октября.

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