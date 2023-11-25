Втратили паспорт за кордоном? Українцям розповіли, що робити

"Після прийому заяви правоохоронці мають видати копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта", - говорять спеціалісти.



Уже із цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта.



А після повернення додому потрібно звернутися до Міграційної служби, аби повідомити про втрату документа та оформити новий.

Зміна паспорта в Україні

Під час оформлення внутрішнього або закордонного паспорта необхідно сплачувати адміністративний збір. Втім, за певних умов українці можуть бути звільнені від його сплати.

Цікаво, що оформлення звичайного закордонного паспорта провадиться протягом 20 діб, а його вартість становить 733 гривні. Можна також замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення складає до 7 діб, а вартість - 1085 гривень.