Потеряли паспорт за границей? Украинцам рассказали, что делать

"После приема заявления правоохранители должны выдать копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта", - говорят специалисты.

Уже с этой справкой необходимо обратиться в ближайшее дипломатическое или консульское учреждение Украины для оформления нового загранпаспорта.

А по возвращении домой следует обратиться в Миграционную службу, чтобы сообщить о потере документа и оформить новый.

Смена паспорта в Украине

При оформлении внутреннего или загранпаспорта необходимо уплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях украинцы могут быть освобождены от уплаты.

Интересно, что оформление обычного загранпаспорта проводится в течение 20 суток, а его стоимость составляет 733 гривны. Можно заказать срочный документ. Тогда срок изготовления составляет до 7 суток, а стоимость - 1085 гривен.