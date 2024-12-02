Втрати ЗСУ значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський

"Дехто нещодавно в американській пресі подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше. Набагато менше", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що наразі точно невідомо, скільки українців загинуло на тимчасово окупованих територіях.

"Під час окупації там були й цивільні, і військові, і правоохоронці тощо. І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні тощо... тут я не знаю. Тому я говорю тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами", - додав президент.