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Втрати ЗСУ значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американські ЗМІ повідомляють, що Україна втратила на фронті 80 тисяч військових. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Загиблих українських військових захисників менше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир в інтервʼю для Kyodo News.

"Дехто нещодавно в американській пресі подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше. Набагато менше", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що наразі точно невідомо, скільки українців загинуло на тимчасово окупованих територіях.

"Під час окупації там були й цивільні, і військові, і правоохоронці тощо. І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні тощо... тут я не знаю. Тому я говорю тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами", - додав президент.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal написало, що нібито втрати ЗСУ у війні складають 80 тисяч військових. Однак в Україні спростували цю інформацію, насправді цифри менші.

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