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Потери ВСУ значительно меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американские СМИ сообщают, что Украина лишилась на фронте 80 тысяч военных. Однако эта информация не соответствует действительности. Погибших украинских защитников гораздо меньше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир в интервью для Kyodo News.

"Некоторые недавно в американской прессе предоставили информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше. Намного меньше", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что пока точно неизвестно, сколько украинцев погибло на временно оккупированных территориях.

"Во время оккупации там были и гражданские, и военные, и правоохранители и т.д. И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену и тому подобное... здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", - добавил президент.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal написало, что якобы потери ВСУ в войне составляют 80 тысяч военных. Однако в Украине опровергли эту информацию, на самом деле цифры меньше.

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