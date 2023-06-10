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Втрати ворога зростають. Окупанти у Бердянську закрили для відвідування територію навколо моргу

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Субота 10 червня 2023 21:59
Втрати ворога зростають. Окупанти у Бердянську закрили для відвідування територію навколо моргу Фото: Окупанти у Бердянську закрили для відвідування територію навколо моргу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат в особовому складі, які намагаються приховати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники закрили для відвідування територію в західній частині міста навколо міського моргу.

"На території самого моргу відмічено скупчення до десяти санітарних автомобілів та кількох автомобілів-рефрижераторів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення триває.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 10 червня РФ втратила близько 214 660 військових. Зокрема, минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 890 російських окупантів.

За даними видання Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни і вже перевищили чисельно військо, як 16 армій країн НАТО.

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