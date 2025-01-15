Потери России. ВСУ уничтожили более 200 единиц автотехники и полсотни артсистем
Потери РФ в войне против Украины превысили 812 тысяч солдат. ВСУ за последние сутки ликвидировали 1580 оккупантов и уничтожили почти три сотни единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 января 2025 года составляют:
- личного состава - около 812670 (+1580) чел,
- танков - 9780 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 20348 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 21975 (+52) ед,
- РСЗО - 1262 ед,
- средства ПВО - 1046 (+2) ед,
- самолетов - 369 ед,
- вертолетов - 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22383 (+107),
- крылатые ракеты - 3018,
- корабли/катера - 28 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33995 (+204) ед,
- специальная техника - 3696.
Стоит отметить, что Россия пытается скрыть потери своих войск на войне против Украины. Также замачиваются потери частных военных компаний, войск КНДР и других военизированных формирований, которые воюют против Украины.
Как сообщали в Минобороны, в прошлом году РФ понесла рекордные потери. За год оккупанты потеряли 430 790 солдат - это почти 36 мотострелковых дивизий.
Наибольшие потери России за год и за время полномасштабной войны зафиксированы в декабре 2024 года - 48 670 российских военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.