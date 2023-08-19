Втрати Росії. ЗСУ за добу знищили півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки

Загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 257010 (+500) осіб ліквідовано;

танків - 4340 (+8) од;

бойових броньованих машин - 8424 (+14) од;

артилерійських систем - 5212 (+19) од;

РСЗВ - 714 од;

засоби ППО - 486 од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 316 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4282 (+6) од;

крилаті ракети - 1406 од;

кораблі/катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7665 (+7) од.;

спеціальна техніка - 785 (+2) од.

Російські втрати

Варто наголосити, що Росія приховує втрати своїх окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель декількох десятків тисяч російських солдатів.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що втрати РФ на Бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані.

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