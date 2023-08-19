Втрати Росії. ЗСУ за добу знищили півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки

Втрати Росії у війні вже перевищили позначку у 257 тисяч військових. Лишу за минулу добу українські захисники ліквідували півтисячі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня 2023 року орієнтовно склали:
Варто наголосити, що Росія приховує втрати своїх окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель декількох десятків тисяч російських солдатів.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що втрати РФ на Бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані.
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