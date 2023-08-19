UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втрати Росії. ЗСУ за добу знищили півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у війні на 19 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні вже перевищили позначку у 257 тисяч військових. Лишу за минулу добу українські захисники ліквідували півтисячі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 257010 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 4340 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 8424 (+14) од;
  • артилерійських систем - 5212 (+19) од;
  • РСЗВ - 714 од;
  • засоби ППО - 486 од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 316 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4282 (+6) од;
  • крилаті ракети - 1406 од;
  • кораблі/катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7665 (+7) од.;
  • спеціальна техніка - 785 (+2) од.

Російські втрати

Варто наголосити, що Росія приховує втрати своїх окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель декількох десятків тисяч російських солдатів.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що втрати РФ на Бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України