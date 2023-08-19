Потери России. ВСУ за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц техники

Общие боевые потери противника на 19 августа 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 257010 (+500) человек ликвидировано;

танков - 4340 (+8) ед;

боевых бронированных машин - 8424 (+14) ед;

артиллерийских систем - 5212 (+19) ед;

РСЗО - 714 ед;

средства ПВО - 486 ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 316 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4282 (+6) ед;

крылатые ракеты - 1406 ед;

корабли/катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7665 (+7) ед;

специальная техника - 785 (+2) ед.

Российские потери

Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель нескольких десятков тысяч российских солдат.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что потери РФ на Бахмутском направлении больше, чем во время войны в Афганистане.

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