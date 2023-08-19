Потери России. ВСУ за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц техники

Потери России в войне уже превысили отметку в 257 тысяч военных. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали полтысячи оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 19 августа 2023 года ориентировочно составили:
Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель нескольких десятков тысяч российских солдат.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что потери РФ на Бахмутском направлении больше, чем во время войны в Афганистане.
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