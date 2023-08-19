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Потери России. ВСУ за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц техники

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери России в войне на 19 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне уже превысили отметку в 257 тысяч военных. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали полтысячи оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 19 августа 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 257010 (+500) человек ликвидировано;
  • танков - 4340 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 8424 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 5212 (+19) ед;
  • РСЗО - 714 ед;
  • средства ПВО - 486 ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 316 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4282 (+6) ед;
  • крылатые ракеты - 1406 ед;
  • корабли/катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7665 (+7) ед;
  • специальная техника - 785 (+2) ед.

Российские потери

Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель нескольких десятков тысяч российских солдат.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что потери РФ на Бахмутском направлении больше, чем во время войны в Афганистане.

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