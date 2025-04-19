Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1180 російських окупантів. Відтак загальні втрати ворога в особовому складі на війні проти України вже перевищили 940 тисяч "вояків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Раніше у вечірньому зведенні 18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 124 бойових зіткнень.
Крім того, у Силах оборони зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку, де фіксувалося 46 атак та штурмів з боку ворога.
У новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 19 квітня, розповідалося, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Куп'янська, Лиману, Курахового та у Курській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.