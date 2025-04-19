UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1180 російських окупантів. Відтак загальні втрати ворога в особовому складі на війні проти України вже перевищили 940 тисяч "вояків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 940 150 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 676 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 266 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 26 600 (+70)  од.;
  • РСЗВ - 1 368 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 139 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 176 (+111) од.;
  • крилатих ракет - 3 148 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 45 162 (+208) од.;
  • спеціальної техніки - 3 858 од.

Ситуація на фронті

Раніше у вечірньому зведенні 18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 124 бойових зіткнень.

Крім того, у Силах оборони зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку, де фіксувалося 46 атак та штурмів з боку ворога.

У новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 19 квітня, розповідалося, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Куп'янська, Лиману, Курахового та у Курській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України