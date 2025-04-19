Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 940 150 (+1180) осіб ліквідовано;

танків - 10 676 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 22 266 (+9) од.;

артилерійських систем - 26 600 (+70) од.;

РСЗВ - 1 368 (+1) од.;

засоби ППО - 1 139 (+3) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 176 (+111) од.;

крилатих ракет - 3 148 (+3) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 45 162 (+208) од.;

спеціальної техніки - 3 858 од.

Ситуація на фронті

Раніше у вечірньому зведенні 18 квітня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 124 бойових зіткнень.

Крім того, у Силах оборони зазначили, що російські окупанти продовжували тиснути на Покровському напрямку, де фіксувалося 46 атак та штурмів з боку ворога.

У новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 19 квітня, розповідалося, що українські захисники просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Куп'янська, Лиману, Курахового та у Курській області.