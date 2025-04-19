Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1180 российских оккупантов. Поэтому общие потери врага в личном составе на войне против Украины уже превысили 940 тысяч "вояк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2025 года ориентировочно составили:
Ранее в вечерней сводке 18 апреля в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло уже 124 боевых столкновений.
Кроме того, в Силах обороны отметили, что российские оккупанты продолжали давить на Покровском направлении, где фиксировалось 46 атак и штурмов со стороны врага.
В новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 19 апреля, рассказывалось, что украинские защитники продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Купянска, Лимана, Курахово и в Курской области.
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