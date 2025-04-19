Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 940 150 (+1180) человек ликвидировано;

танков - 10 676 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 22 266 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 26 600 (+70) ед.;

РСЗО - 1 368 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 139 (+3) ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 176 (+111) ед.;

крылатых ракет - 3 148 (+3) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 45 162 (+208) ед.;

специальной техники - 3 858 ед.

Ситуация на фронте

Ранее в вечерней сводке 18 апреля в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло уже 124 боевых столкновений.

Кроме того, в Силах обороны отметили, что российские оккупанты продолжали давить на Покровском направлении, где фиксировалось 46 атак и штурмов со стороны врага.

В новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 19 апреля, рассказывалось, что украинские защитники продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Купянска, Лимана, Курахово и в Курской области.