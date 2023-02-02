Втрати Росії у війні в Україні досягли 129 тисяч військових, - Генштаб

За даними на ранок четверга, 2 лютого, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 030 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, українські сили за добу, 1 лютого, відбили атаки біля 14 населених пунктів Донбасу. Водночас окупанти не можуть демобілізуватися, їм не виплачують зарплати.

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