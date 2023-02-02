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Втрати Росії у війні в Україні досягли 129 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 2 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок четверга, 2 лютого, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 030 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 129030 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3211 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6382 (+0) од,
  • артилерійських систем - 2212 (+5) од,
  • РСЗВ - 458 (+0) од,
  • засоби ППО - 222 (+1) од,
  • літаків - 293 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 200 (+0).

Як повідомлялось, українські сили за добу, 1 лютого, відбили атаки біля 14 населених пунктів Донбасу. Водночас окупанти не можуть демобілізуватися, їм не виплачують зарплати.

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