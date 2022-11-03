Втрати Росії у війні становлять 74 тисячі осіб, - Генштаб

За даними на ранок четверга, 3 листопада, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 74 тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії на півдні виконали близько 150 вогневих завдань і завдали авіаудару по скупченню живої сили та техніки окупантів.

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