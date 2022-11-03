Потери России в войне составили 74 тысячи человек, - Генштаб

По данным на утро четверга, 3 ноября, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 74 тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Как сообщалось, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии на юге выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.

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