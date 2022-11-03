RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери России в войне составили 74 тысячи человек, - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 ноября (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 3 ноября, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 74 тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 74000 (+730);
  • танков - 2734 (+20);
  • боевых бронированных машин - 5552 (+27);
  • артиллерийских систем - 1755 (+22);
  • РСЗО - 390 (+3);
  • средства ПВО - 198 (+0);
  • самолетов - 277 (+0);
  • вертолетов - 258 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1442 (+4);
  • крылатые ракеты - 397 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9);
  • специальная техника - 155 (+1).

Как сообщалось, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии на юге выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассГенштаб ВСУВойна в Украине