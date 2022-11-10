Втрати Росії у війні перевищили 78 тисяч людей, - Генштаб

Українські військові минулої доби ліквідували ще 740 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 78 690 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Збройні сили на півдні України збили три дрони-розвідники та понад сотню російських окупантів, а також склад із боєприпасами.

Також ми писали, що, за даними військового керівництва США, на війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

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