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Втрати Росії на війні: за добу мінус 1380 окупантів та десятки одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії на війні на 4 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії на фронті перевищили вже 920 тисяч осіб. За останню добу українські захисники ліквідували ще 1380 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 4 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 920950 (+1380) осіб,
  • танків - 10528 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 21932 (+30) од,
  • артилерійських систем - 25663 (+38) од,
  • РСЗВ - 1349 (+1) од,
  • засоби ППО - 1123 од,
  • літаків - 370 од,
  • гелікоптерів - 335 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31669 (+72),
  • крилаті ракети - 3123,
  • кораблі /катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42841 (+66) од,
  • спеціальна техніка - 3787 од.

 

Варто зазначити, що російський режим приховує втрати окупаційних сил на війні проти України. Замовчуються як втрати серед живої сили, так і техніки.

Як раніше повідомляло Міноборони, рекордним за втратами РФ був грудень 2024 року. Минулого місяця, у березні, безповоротні і санітарні втрати російської армії склали 41 160 осіб.

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі порівняв втрати РФ в Україні з цілим танковим корпусом США.

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