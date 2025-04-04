Втрати Росії на війні: за добу мінус 1380 окупантів та десятки одиниць техніки

Варто зазначити, що російський режим приховує втрати окупаційних сил на війні проти України. Замовчуються як втрати серед живої сили, так і техніки.

Як раніше повідомляло Міноборони, рекордним за втратами РФ був грудень 2024 року. Минулого місяця, у березні, безповоротні і санітарні втрати російської армії склали 41 160 осіб.

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі порівняв втрати РФ в Україні з цілим танковим корпусом США.

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