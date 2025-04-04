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Потери России на войне: за сутки минус 1380 оккупантов и десятки единиц техники

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери России на войне на 4 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России на фронте превысили уже 920 тысяч человек. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 1380 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 4 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 920950 (+1380) чел,
  • танков - 10528 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 21932 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 25663 (+38) ед,
  • РСЗО - 1349 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1123 ед,
  • самолетов - 370 ед,
  • вертолетов - 335 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31669 (+72),
  • крылатые ракеты - 3123,
  • корабли / катера - 28 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42841 (+66) ед,
  • специальная техника - 3787 ед.

 

Стоит отметить, что российский режим скрывает потери оккупационных сил на войне против Украины. Замалчиваются как потери среди живой силы, так и техники.

Как ранее сообщало Минобороны, рекордным по потерям РФ был декабрь 2024 года. В прошлом месяце, в марте, безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 41 160 человек.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США.

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