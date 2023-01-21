Втрати Росії в Україні вже перевищили 120 тисяч військових, - Генштаб

За даними на ранок суботи, 21 січня, українські військові ліквідували за добу 860 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 120 160 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, російські війська активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їх підготовку до проведення нових ракетних ударів.

Нагадаємо, авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також сили ППО збили 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

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