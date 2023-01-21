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Потери России в Украине уже превысили 120 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 21 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро субботы, 21 января, украинские военные ликвидировали за сутки 860 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 120 160 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 21.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 120 160 (+860) человек ликвидировано,
  • танков - 3140 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 6256 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 2135 (+6) ед,
  • РСЗО - 443 (+1) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1891 (+5),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,
  • специальной техники - 193 (+3).

Как сообщалось, российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов.

Напомним, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

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