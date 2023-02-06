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Втрати Росії в Україні перевищили 132 тисячі солдатів, - Генштаб

Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 6 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 6 лютого, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 132 160 військових. Також ЗСУ знищили десятки техніки, зокрема 11 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 132160 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3231 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 6415 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2231 (+5) од,
  • РСЗВ - 461 (+1) од,
  • засоби ППО - 227 (+0) од,
  • літаків - 294 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5104 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 203 (+0).

Як повідомлялось, окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Під час боїв в районі міста Бахмута відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військ РФ.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, кроки президента РФ Володимира Путіна щодо України вказують на ймовірну невідповідність між його максималістськими цілями та його готовністю приймати ризиковані рішення, необхідні для їхнього досягнення.

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Війна в Україні