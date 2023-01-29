Втрати Росії в Україні "переступили" 126 тисяч солдатів, - Генштаб

За даними ранку неділі, 29 січня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 126 160 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ

Як повідомлялось, Повітряні сили України за добу, 28 січня, завдали 4 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники та артилеристи вразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Також за даними Генштабу, до лікарні селища Ювілейне під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", але лікарі відмовляються їм надавати необхідну допомогу.

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