Потери России в Украине "перешагнули" 126 тысяч солдат, - Генштаб

По данным на утро воскресенья, 29 января, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 126 160 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, Воздушные силы Украины за сутки, 28 января, нанесли 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также за данными Генштаба, в больницу поселка Юбилейное под Луганском привезли около 300 раненых боевиков ЧВК "Вагнера", но врачи отказываются им предоставлять необходимую помощь.

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