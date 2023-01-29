Потери России в Украине "перешагнули" 126 тысяч солдат, - Генштаб
По данным на утро воскресенья, 29 января, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 126 160 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 29.01 ориентировочно составили:
- личного состава 126 160 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3197 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6366 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 2195 (+7) ед,
- РСЗО - 453 (+0) ед,
- средств ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1947 (+0),
- крылатых ракет – 796 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5037 (+10) ед,
- специальной техники - 199 (+0).
Как сообщалось, Воздушные силы Украины за сутки, 28 января, нанесли 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Также за данными Генштаба, в больницу поселка Юбилейное под Луганском привезли около 300 раненых боевиков ЧВК "Вагнера", но врачи отказываются им предоставлять необходимую помощь.
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