Втрати Росії в Україні "переступили" 102 тисячі солдатів, - Генштаб

За даними на ранок неділі, 25 грудня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102050 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 25.12 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, ЗСУ відбили атаки ворога біля 15 населених пунктів трьох областей та вдарили по 7 районах зосередження ворога.
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