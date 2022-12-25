Потери России в Украине "перешагнули" 102 тысячи солдат, - Генштаб

По данным на утро воскресенья, 25 декабря, украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 102050 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 25.12 ориентировочно составили:
Как сообщалось, ВСУ отбили атаки врага около 15 населенных пунктов трех областей и ударили по 7 районам сосредоточения врага.
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