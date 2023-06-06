Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет

Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 6 червня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 червня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 211 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 35 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3860 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7543 (+20) од,

артилерійських систем - 3603 (+36) од,

РСЗВ - 590 (+6) од,

засоби ППО - 351 (+2) од,

літаків - 313 од,

гелікоптерів - 299 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3212 (+23),

крилаті ракети - 1171 (+35) од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од,

спеціальна техніка - 489 (+5)