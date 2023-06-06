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Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 08:36
Втрати Росії в Україні за добу: вертоліт, 800 окупантів та 35 ракет Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 6 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 червня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 211 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 35 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем - 3603 (+36) од,
  • РСЗВ - 590 (+6) од,
  • засоби ППО - 351 (+2) од,
  • літаків - 313 од,
  • гелікоптерів - 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3212 (+23),
  • крилаті ракети - 1171 (+35) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од,
  • спеціальна техніка - 489 (+5)

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