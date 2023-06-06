Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 6 июня (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,

танков ‒ 3860 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,

артиллерийских систем - 3603 (+36) ед,

РСЗО - 590 (+6) ед,

средства ПВО - 351 (+2) ед,

самолетов - 313 ед,

вертолетов - 299 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3212 (+23),

крылатые ракеты - 1171 (+35) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,

специальная техника - 489 (+5)