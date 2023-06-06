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Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет

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Украина, Вторник 06 июня 2023 08:36
Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 6 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3860 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 3603 (+36) ед,
  • РСЗО - 590 (+6) ед,
  • средства ПВО - 351 (+2) ед,
  • самолетов - 313 ед,
  • вертолетов - 299 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3212 (+23),
  • крылатые ракеты - 1171 (+35) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,
  • специальная техника - 489 (+5)

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