Втрати Росії. Сили оборони за добу ліквідували майже 1800 окупантів

Рекордні втрати РФ

Міністерство оборони повідомило, що втрати Росії на фронті у листопаді були рекордними. За місяць Сили оборони України ліквідували 45 720 росіян. Крім того, ЗСУ знищили сотні одиниць російської техніки.

Орієнтовна вартість сумарних втрат РФ у озброєнні та техніці у листопаді складає понад 3 млрд доларів.

Також у Міноборони розповіли, що у листопаді українські воїни знищили та вразили низку рідкісних та дорогих одиниць техніки ворога. Йдеться про ЗРК різної модифікації, РЛС, вогнеметні системи залпового вогню тощо.

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