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Потери России. Силы обороны за сутки ликвидировали около 1800 оккупантов

Фото: ВСУ за сутки ликвидировали около 1800 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины за сутки ликвидировали 1790 российских захватчиков. РФ с начала полномасштабной войны потеряла более 743 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 2 декабря 2024 составляют:

  • личного состава - около 743 920 (+1790) человек;
  • танков - 9478 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 19397 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 20953 (+30) ед,
  • РСЗО - 1253 ед,
  • средства ПВО - 1019 ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 329 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19886 (+83),
  • крылатые ракеты - 2852,
  • корабли /катера - 28 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30606 (+99) ед,
  • специальная техника - 3619.

 

 

Рекордные потери РФ

Министерство обороны сообщило, что потери России на фронте в ноябре были рекордными. За месяц Силы обороны Украины ликвидировали 45 720 россиян. Кроме того, ВСУ уничтожили сотни единиц российской техники.

Примерная стоимость суммарных потерь РФ в вооружении и технике в ноябре составляет более 3 млрд долларов.

Также в Минобороны рассказали, что в ноябре украинские воины уничтожили и поразили ряд редких и дорогих единиц техники врага. Речь идет о ЗРК различной модификации, РЛС, огнеметных системах залпового огня и т.д.

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