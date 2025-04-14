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Втрати Росії на фронті знову зросли: британська розвідка пояснила, що це означає

Україна, Понеділок 14 квітня 2025 13:39
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Втрати Росії на фронті знову зросли: британська розвідка пояснила, що це означає Фото: армія Росії втрачає 1300 осіб на день (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Втрати Росії на фронті збільшилися останнім часом. Російська армія намагається відновити темпи наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як наголошується у зведенні, у 2025 році Росія, ймовірно, втратила 138 тисяч осіб (убитими і пораненими) у російсько-українському конфлікті.

За даними українського Генштабу, у березні 2025 року середньодобові російські втрати становили близько 1300 осіб. Цей показник зріс порівняно з 1250 у лютому 2025 року, але залишається нижчим за дуже високий щоденний показник майже 1600 наприкінці 2024 року.

За даними британської розвідки, зростання кількості жертв триває і на початку квітня 2025 року і, найімовірніше, відображає посилення російських атак уздовж лінії фронту. Ймовірно, російські війська намагаються відновити темпи розвитку фронту після періоду зниження кількості атак у перші місяці року.

"Попри відносно стабільну лінію фронту, втрати російських військ у 2025 році поки що є значно вищими, ніж навесні 2024 року, коли щоденні показники втрат російських військ постійно були нижчими за 1000. З моменту вторгнення в Україну загальні втрати Росії, ймовірно, досягли 920 тисяч осіб", - зазначають у Міноборони Британії.

Тактика Путіна

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Володимир Путін і російське військове керівництво ставлять свої цілі у війні вище за життя російських солдатів, аби це не позначилося негативно на підтримці війни в суспільстві або в еліті.

Тому на війну проти України вербують здебільшого жителів бідних етнічних околиць Росії. При цьому російські жителі з таких міських центрів, як Москва і Санкт-Петербург, дали незрівнянно меншу кількість військовослужбовців.

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