Потери России на фронте снова выросли: британская разведка пояснила, что это значит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, в 2025 году Россия, вероятно, потеряла 138 тысяч человек (убитыми и ранеными) в российско-украинском конфликте.

По данным украинского Генштаба, в марте 2025 года среднесуточные российские потери составляли около 1300 человек. Этот показатель вырос по сравнению с 1250 в феврале 2025 года, но остается ниже очень высокого ежедневного показателя почти 1600 в конце 2024 года.

По данным британской разведки, рост числа жертв продолжается и в начале апреля 2025 года и, скорее всего, отражает усиление российских атак вдоль линии фронта. Вероятно, российские войска пытаются восстановить темпы развития фронта после периода снижения количества атак в первые месяцы года.

"Несмотря на относительно стабильную линию фронта, потери российских войск в 2025 году пока значительно выше, чем весной 2024 года, когда ежедневные показатели потерь российских войск постоянно были ниже 1000. С момента вторжения в Украину общие потери России, вероятно, достигли 920 тысяч человек", - отмечают в Минобороны Британии.