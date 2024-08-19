UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За минулу добу 18 серпня Росія у війні проти України втратила 1120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 48 артилерійських систем і 15 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 600470 (+1120) осіб;
  • танків - 8513 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 16495 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 17104 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1165 (+4) од.;
  • засоби ППО - 925 (+2) од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13809 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 2437 (+5) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн -23047 (+55) од.;
  • спеціальної техніки - 2863 (+17) од.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України