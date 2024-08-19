Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч военных: Генштаб обновил данные
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За прошедшие сутки 18 августа Россия в войне против Украины потеряла 1120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 48 артиллерийских систем и 15 ББМ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 600470 (+1120) человек;
- танков – 8513 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 16495 (+15) ед.;
- артиллерийских систем – 17104 (+48) ед.;
- РСЗО – 1165 (+4) ед.;
- средства ПВО – 925 (+2) ед.;
- самолетов – 367 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57) ед.;
- крылатых ракет – 2437 (+5) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн -23047 (+55) ед;
- специальной техники – 2863 (+17) ед.