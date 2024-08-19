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Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч военных: Генштаб обновил данные

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За прошедшие сутки 18 августа Россия в войне против Украины потеряла 1120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 48 артиллерийских систем и 15 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 600470 (+1120) человек;
  • танков – 8513 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 16495 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем – 17104 (+48) ед.;
  • РСЗО – 1165 (+4) ед.;
  • средства ПВО – 925 (+2) ед.;
  • самолетов – 367 ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13809 (+57) ед.;
  • крылатых ракет – 2437 (+5) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн -23047 (+55) ед;
  • специальной техники – 2863 (+17) ед.

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