Втрати росіян від початку року в зоні ОСУВ "Таврія" - 18 тисяч осіб, - Лиховій

Втрати російської армії в зоні ОСУВ "Таврія" від початку 2024 року склали 18 тисяч осіб.

Відповідаючи на питання, чи може він оцінити втрати росіян в особовому складі в районі Авдіївки від початку активізації їхнього наступу там у жовтні минулого року, Лиховій зазначив, що "не є розпорядником цієї інформації".

"Можу навести дані з початку цього року у зоні ОСУВ "Таврія". Ми з колегами у відділі зв'язків з громадськістю порахували, що загальна кількість російських втрат у зоні відповідальності нашого ОСУВ - від Степового до Нікополя - від початку року до 14 лютого становить близько 18 тисяч осіб. Така кількість окупантів, які були виведені зі строю за півтора місяця", - розповів речник.

За його словами, протягом останніх кількох тижнів більшість російських втрат припадає саме на Донецький напрямок, куди входить і Авдіївка.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 16 лютого, склали 1210 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 400 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 танки та 39 ББМ.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби загальні втрати росіян у живій силі склали 711 осіб. Також українські бійці знищили 52 одиниці військової техніки ворога, зокрема, 9 танків, 24 ББМ, 10 артсистем, 1 станцію БПЛА та 6 автомобілів.

Окрім того, на цьому напрямку Сили оборони знищили 2 одиниці спецтехніки противника. Також нейтралізовано або знищено 259 БПЛА різних типів.