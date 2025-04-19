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РосЗМІ: втрати РФ на війні зростають на тлі "мирних переговорів" зі США

Субота 19 квітня 2025 06:55
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РосЗМІ: втрати РФ на війні зростають на тлі "мирних переговорів" зі США Фото: втрати російських окупантів зростають (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За останні два місяці, коли тривали переговори щодо можливого припинення війни РФ проти України, втрати росармії на фронті не скоротилися, а, навпаки - зростали ще швидше, ніж раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу ВВС.

Видання зробило такі висновки на основі динаміки публікацій некрологів російських військовослужбовців.

"З лютого 2025 року офіційні представники Росії та США проводять регулярні переговори про врегулювання в Україні. На основі публікацій про загиблих Бі-бі-сі спробувала проаналізувати, як ці переговори позначилися на інтенсивності бойових дій. За точку відліку ми взяли візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви 11 лютого", - йдеться в матеріалі видання.

Інформація про загибель військових доходить до родичів не відразу і не відразу з'являється у відкритих джерелах, пише ВВС.

"Уявлення про інтенсивність боїв може дати кількість щоденно публікованих некрологів", - резюмує ВВС.

Загалом же ж російське видання заявляє, що встановило імена 103 275 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Втрати окупантів

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 938 тисяч військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1530 солдатів. Також українські бійці знищили 8 танків, 40 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 140 дронів та іншу техніку ворога.

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