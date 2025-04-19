РосСМИ: потери РФ на войне увеличиваются на фоне "мирных переговоров" с США

За последние два месяца, когда продолжались переговоры о возможном прекращении войны РФ против Украины, потери росармии на фронте не сократились, а, наоборот - росли еще быстрее, чем раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу ВВС .

Издание сделало такие выводы на основе динамики публикаций некрологов российских военнослужащих.

"С февраля 2025 года официальные представители России и США проводят регулярные переговоры об урегулировании в Украине. На основе публикаций о погибших Би-би-си попыталась проанализировать, как эти переговоры сказались на интенсивности боевых действий. За точку отсчета мы взяли визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 11 февраля", - говорится в материале издания.

Информация о гибели военных доходит до родственников не сразу и не сразу появляется в открытых источниках, пишет ВВС.

"Представление об интенсивности боев может дать число ежедневно публикуемых некрологов", - резюмирует ВВС.

В целом же российское издание заявляет, что установило имена 103 275 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину.