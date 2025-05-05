Втрати росармії на війні проти України вже перевищили 958 тисяч військових, - Генштаб

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1260 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже перевищили позначку у 958 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у вечірньому зведенні 4 травня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що від початку доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.
Як розповіли в Силах оборони України, напрямками з найбільшою кількістю штурмів та атак противника лишаються Покровський та Новопавлівський - як і добою раніше.
Додамо, в оприлюдненому 5 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) з описом оперативної обстановки в Україні та РФ розповідалося, серед іншого, що українські захисники нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим було зафіксоване просування на цьому напрямку - Торецькому - й з боку російських окупантів, а також ворог тисне під Куп'янськом.
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