Втрати РФ в Україні перевищили 760 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

Російські окупанти не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників. Ворог зазнає значних втрат у живій силі, в тому числі на Покровському напрямку.

За даними президента Володимира Зеленського, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш гарячими. У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.