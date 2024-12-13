Потери РФ в Украине превысили 760 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

Российские оккупанты не прекращают попытки прорвать оборону украинских защитников. Враг несет значительные потери в живой силе, в том числе на Покровском направлении.

По данным президента Владимира Зеленского, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее горячими. В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.

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