Втрати РФ в Україні перевищили 736 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 27 листопада відбулося 150 бойових зіткнень. "Найгарячішою" ситуація була на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог був активним на Куп’янському та Времівському.

Станом на ранок 28 листопада на фронті загалом сталися 157 бойових зіткнень. "Найгорячишими" залишаються райони Курахового та Покровська.

Зокрема, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу противника.

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