Потери РФ в Украине превысили 736 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 27 ноября состоялись 150 боевых столкновений. Самой "горячей" ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях, также враг был активным на Купянском и Времевском.

По состоянию на утро 28 ноября на фронте в целом произошли 157 боевых столкновений. Самыми "горячими" остаются районы Курахово и Покровска.

В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

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