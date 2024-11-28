RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Потери РФ в Украине превысили 736 тысяч военных, - Генштаб

Фото: названы потери РФ в Украине на 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 27 ноября, украинские военные ликвидировали 1220 оккупантов. С начала вторжения потери РФ уже превысили 736 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 736630 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков - 9450 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19306 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 20852 (+22) ед;
  • РСЗО - 1256 ед.;
  • средства ПВО - 1005 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19661 (+45) ед.;
  • крылатые ракеты - 2765 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30186 (+60) ед.;
  • специальная техника - 3697 (+10) ед.

Ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 27 ноября состоялись 150 боевых столкновений. Самой "горячей" ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях, также враг был активным на Купянском и Времевском.

По состоянию на утро 28 ноября на фронте в целом произошли 157 боевых столкновений. Самыми "горячими" остаются районы Курахово и Покровска.

В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине