Втрати РФ складають понад 630 000 військових, 18 000 артсистем та 15 000 дронів, - Генштаб

Нагадаємо, що 11 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.