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Втрати РФ складають понад 630 000 військових, 18 000 артсистем та 15 000 дронів, - Генштаб

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу з 11 на 12 вересня втрати РФ склали 1270 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни в Україні, ворог втратив 630 200 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ в Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 630 200 (+1270) осіб;
  • танків - 8653 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 955 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 18 009 (+73) од.;
  • РСЗВ - 1184 (+2) од.;
  • засоби ППО - 945 (+2) од.;
  • літаків - 369 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 033 (+43) од.;
  • крилатих ракет - 2591 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 481 (+93) од.;
  • спеціальної техніки - 3061 (+2) од.

Нагадаємо, що 11 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.

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