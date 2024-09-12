Потери РФ составляют более 630 000 военных, 18 000 артсистем и 15 000 дронов, - Генштаб

Нагадаємо, що 12 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.

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