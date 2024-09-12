Потери РФ составляют более 630 000 военных, 18 000 артсистем и 15 000 дронов, - Генштаб

За сутки с 11 на 12 сентября потери РФ составили 1270 военных. Всего с начала полномасштабной войны в Украине враг потерял 630 200 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:
Нагадаємо, що 12 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.
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