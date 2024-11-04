Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, 3 листопада, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Два напрямки, Покровський і Курахівський - залишалися найгарячішими.

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