Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ

За останню добу з 3 на 4 листопада, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати РФ перевищили 700 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, 3 листопада, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Два напрямки, Покровський і Курахівський - залишалися найгарячішими.
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