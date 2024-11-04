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Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ

Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 3 на 4 листопада, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати РФ перевищили 700 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 700 390 (+1300) осіб;
  • танків - 9193 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 538 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 20 121 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1245 (+1) од.;
  • засоби ППО - 994 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 280 (+93) од.;
  • крилатих ракет - 2629 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 237 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 3587 (+3) од.

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, 3 листопада, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Два напрямки, Покровський і Курахівський - залишалися найгарячішими.

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