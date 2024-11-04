Потери РФ с начала войны превысили 700 тысяч солдат, - Генштаб ВСУ

За последние сутки с 3 на 4 ноября россияне потеряли на фронте 1300 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ превысили 700 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:
Напомним, по состоянию на вчерашний вечер, 3 ноября, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Два направления, Покровское и Кураховское - оставались самыми горячими.
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