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Потери РФ с начала войны превысили 700 тысяч солдат, - Генштаб ВСУ

Фото: украинские военные (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 3 на 4 ноября россияне потеряли на фронте 1300 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ превысили 700 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 700 390 (+1300) человек;
  • танков - 9193 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18 538 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем - 20 121 (+35) ед.;
  • РСЗО - 1245 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 994 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 280 (+93) ед.;
  • крылатых ракет - 2629 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28237 (+77) ед;
  • специальной техники - 3587 (+3) ед.

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер, 3 ноября, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Два направления, Покровское и Кураховское - оставались самыми горячими.

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