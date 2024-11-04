Потери РФ с начала войны превысили 700 тысяч солдат, - Генштаб ВСУ

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер, 3 ноября, на фронте произошло 160 боевых столкновений. Два направления, Покровское и Кураховское - оставались самыми горячими.

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