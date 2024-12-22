Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір по всій лінії фронту було зафіксовано 169 боїв. Найбільшої кількості втрат ворог зазнав на Покровському напрямку - 404 окупанти, з них 193 - безповоротно.

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