UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб

Фото: ЗСУ вкотре знищили велику кількість ворожої техніки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу з 21 на 22 грудня російська армія втратила на фронті 1820 солдатів. Всього з початку повномасштабної війни втрати противника перевищили 774 000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 774 100 (+1820) осіб ліквідовано;
  • танків - 9609 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 870 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 21 284 (+32) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1030 (+3) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 735 (+50) од.;
  • крилатих ракет - 2947 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31 972 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3662 од.

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір по всій лінії фронту було зафіксовано 169 боїв. Найбільшої кількості втрат ворог зазнав на Покровському напрямку - 404 окупанти, з них 193 - безповоротно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в Україні