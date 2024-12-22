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Потери РФ с начала полномасштабной войны составляют более 774 000, - Генштаб

Фото: ВСУ в очередной раз уничтожили большое количество вражеской техники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки с 21 на 22 декабря российская армия потеряла на фронте 1820 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери противника превысили 774 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 774 100 (+1820) человек ликвидировано;
  • танков - 9609 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 870 (+29) ед;
  • артиллерийских систем - 21 284 (+32) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1030 (+3) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 735 (+50) ед;
  • крылатых ракет - 2947 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 972 (+81) ед;
  • специальной техники - 3662 ед.

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер по всей линии фронта было зафиксировано 169 боев. Наибольшее количество потерь враг понес на Покровском направлении - 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно.

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