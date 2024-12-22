Потери РФ с начала полномасштабной войны составляют более 774 000, - Генштаб

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер по всей линии фронта было зафиксировано 169 боев. Наибольшее количество потерь враг понес на Покровском направлении - 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно.

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