Втрати РФ на фронті зростають: у ГУР назвали дані за липень

Скільки бійців втратила Росія за 2 місяці літа

За даними ГУР, втрати ворожого війська зараз перевищують місячний набір за контрактом. У червні загальні втрати росіян сягнули приблизно 39 тисяч осіб, з яких близько 60 відсотків - убитими та зниклими безвісти.

У липні ситуація для окупантів погіршилася ще більше. Тоді Росія недорахувалася щонайменше 40 тисяч бійців убитими та пораненими.

"При цьому у червні з Міністерством оборони РФ підписали контракт 36 тисяч, а в липні - близько 39 тисяч осіб", - каже Скібіцький.

Яка чисельність російського угруповання проти України

Журналісти РБК-Україна також запитали розвідника, скільки саме військових зараз воює проти України. Скібіцький назвав конкретні цифри.

"Це 670 тисяч бойового компонента та 65 тисяч особового складу в оперативному резерві. Ця кількість майже не змінюється", - зазначив генерал-майор.

Тобто, попри значні бойові втрати, загальна чисельність ворожого угруповання на фронті лишається практично стабільною.

Що ще розповіли в ГУР про плани Кремля

Тим часом в ГУР попереджають, що глава Кремля Володимир Путін може віддати наказ про вторгнення на територію НАТО протягом найближчих кількох років.