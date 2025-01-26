Втрати РФ за добу склали понад 1700 солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00 25 січня на фронті протягом доби відбулося 159 бойових зіткнень. Покровський напрямок був найважчим - там ворог здійснив 48 атак.

Крім того, в цілому противник завдав за минулу добу 32 авіаудари із застосуванням 59 КАБів, понад 650 атак ударними дронами та понад 4 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти України.

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