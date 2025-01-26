Потери РФ за сутки составили более 1700 солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00 25 января на фронте в течение суток произошло 159 боевых столкновений. Покровское направление было самым тяжелым - там враг совершил 48 атак.

Кроме того, в целом противник нанес за минувшие сутки 32 авиаудара с применением 59 КАБов, более 650 атак ударными дронами и более 4 тысяч раз обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты Украины.

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