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Потери РФ за сутки составили более 1700 солдат, - Генштаб

Фото: ВСУ продолжают наносить потери оккупантам (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

По состоянию на утро 26 января армия России потеряла за сутки 1720 военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину враг потерял 830 190 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 830 190 (+1720) чел;
  • танков - 9860 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 549 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 22 323 (+14) ед;
  • РСЗО - 1263 ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 253 (+40) ед;
  • крылатые ракеты - 3053 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 124 (+53) ед;
  • специальная техника - 3715 ед.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00 25 января на фронте в течение суток произошло 159 боевых столкновений. Покровское направление было самым тяжелым - там враг совершил 48 атак.

Кроме того, в целом противник нанес за минувшие сутки 32 авиаудара с применением 59 КАБов, более 650 атак ударными дронами и более 4 тысяч раз обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты Украины.

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