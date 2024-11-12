Втрати РФ за добу склали майже 2000 військових, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на вечір 11 листопада, на фронті відбулося 185 боїв. Найбільш інтенсивно ворог атакував українські війська на Покровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.