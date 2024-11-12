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Втрати РФ за добу склали майже 2000 військових, - Генштаб

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 11 на 12 листопада, російська армія втратила на фронті 1950 солдатів. Також Сили оборони України знищили 23 танки, 38 артсистем та 81 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 712 610 (+1950) осіб;
  • танків - 9276 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 847 (+81) од.;
  • артилерійських систем - 20 352 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1249 (+4) од.;
  • засоби ППО - 996 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 737 (+61) од.;
  • крилатих ракет - 2629 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 870 (+68) од.;
  • спеціальної техніки - 3626 (+6) од.

Нагадаємо, що станом на вечір 11 листопада, на фронті відбулося 185 боїв. Найбільш інтенсивно ворог атакував українські війська на Покровському напрямку.

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